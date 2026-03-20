Svaligia 5 negozi in due settimane Ladro incastrato

Un uomo di circa 40 anni, senza fissa dimora e residente a Ravenna, è stato denunciato dai carabinieri di Seregno dopo aver svaligiato cinque negozi nel giro di due settimane. I furti sono stati scoperti e registrati dalle forze dell'ordine, che sono riuscite a identificare il responsabile e a metterlo sotto accusa.

Cinque furti in due settimane nei negozi del territorio. Un quarantenne, residente a Ravenna ma di fatto senza fissa dimora, è stato denunciato dai carabinieri di Seregno. Le indagini, condotte anche attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire i suoi spostamenti e collegarlo a cinque furti avvenuti tra il 19 febbraio e il 4 marzo. I negozi presi di mira si trovano in corso Matteotti, via Marconi e via Milano a Seregno, oltre a un esercizio nei pressi della stazione ferroviaria di Desio. Tutti i colpi, seguendo una tecnica collaudata, sono stati messi a segno nelle ore di chiusura. Il bottino complessivo è ingente e testimonia come il malvivente fosse diventato in breve tempo il terrore dei negozianti: oltre 11mila euro in contanti, sette telefoni cellulari e un computer portatile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Svaligia 5 negozi in due settimane. Ladro incastrato Articoli correlati Leggi anche: Cinque furti in due settimane: smascherato il ladro seriale dei negozi brianzoli Ladro con braccialetto elettronico svaligia un distributore automatico, identificato e denunciatoI carabinieri della stazione catanese di Piazza Dante hanno fatto piena luce su un furto avvenuto ai danni di un distributore automatico attivo 24... Altri aggiornamenti su Svaligia 5 negozi in due settimane... Argomenti discussi: Svaligia 5 negozi in due settimane. Ladro incastrato; Banda di ladri svaligia cinque aziende in poche ore: Sono sempre gli stessi. Svaligia 5 negozi in due settimane. Ladro incastratoCinque furti in due settimane nei negozi del territorio. Un quarantenne, residente a Ravenna ma di fatto senza fissa ... ilgiorno.it