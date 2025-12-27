ladro con braccialetto elettronico svaligia un distributore automatico identificato e denunciato

I carabinieri della stazione catanese di Piazza Dante hanno fatto piena luce su un furto avvenuto ai danni di un distributore automatico attivo 24 ore su 24 nel centro storico della città. L’episodio si è verificato nelle ore notturne presso un esercizio commerciale di via Antonino di Sangiuliano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

