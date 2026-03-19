In due settimane, un uomo di 40 anni senza fissa dimora è stato denunciato dai Carabinieri di Seregno per aver compiuto cinque furti in negozi tra corso Matteotti e la stazione di Desio. L'uomo ha sottratto oltre 11.000 euro di merce, mettendo a segno i colpi in esercizi commerciali della zona. I militari hanno individuato e fermato il sospetto dopo un’intensa attività investigativa.

Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Un 40enne senza fissa dimora è stato denunciato dai Carabinieri di Seregno: aveva razziato esercizi. Pomeriggio di sangue e disagi alla circolazione ferroviaria vicino alla stazione di Milano Rogoredo, dove. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Cinque furti in due settimane: smascherato il ladro seriale dei negozi brianzoli

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Tutto quello che riguarda Cinque furti

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