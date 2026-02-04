SuperEnalotto in Campania centrati due 5 per oltre 40mila euro
La Campania fa ancora parlare di sé al SuperEnalotto. Martedì 3 febbraio, due fortunati giocatori hanno indovinato cinque numeri ciascuno, portando a casa oltre 40 mila euro in totale. I premi sono arrivati in una sola giornata, ma ancora non si conoscono i vincitori. La corsa ai numeri continua, mentre l’attesa cresce per il prossimo appuntamento con il jackpot.
Tempo di lettura: < 1 minuto Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 3 febbraio 2026, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 20.868,64 euro l’uno: il primo a Napoli nel Tabacchi Grimaldi in via Caio Duilio, 25, l’altro ad Avellino nel Tabacchi in viale Italia, 350. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 5 febbraio, sale a 115,9 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
