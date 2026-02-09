SuperEnalotto | Irpinia e Salernitano centrati due 5 da oltre 39mila euro
Due giocatori in Irpinia e nel Salernitano hanno vinto oltre 39mila euro con un “5” nel SuperEnalotto di venerdì 6 febbraio. Entrambi hanno centrato la giocata vincente, portando a casa più di 28mila euro ciascuno. La Campania si conferma protagonista delle estrazioni, mentre i vincitori attendono di riscuotere i premi.
Tempo di lettura: < 1 minuto Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nel concorso di venerdì 6 febbraio 2026 centrato un “5” da 28.661,01 euro a Monte San Giacomo, in provincia di Salerno, nel Bar San Rocco in via San Rocco, e nell’estrazione del 7 febbraio vinti 11.004,60 euro ad Atripalda, in provincia di Avellino, nel Tabacchi in via Raffaele Aversa, 107. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 9 febbraio, sale a 118,5 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
