Un’associazione chiamata “Super Papà Luca” è stata creata per ricordare Luca Giannecchini e si dedicherà alla promozione della sicurezza sul lavoro. A Lucca, il 20 marzo 2026, si ricorda il secondo anniversario di quella giornata del 21 marzo quando le forze dell’ordine si presentarono davanti alla porta della famiglia senza entrare. La data segna un momento di memoria per Luca Giannecchini.

Lucca, 20 marzo 2026 – Due anni fa, in quel maledetto 21 marzo, quando gli agenti arrivarono davanti alla porta della famiglia Giannecchini non ebbero il coraggio di bussare. Proprio lì sulla porta, attaccato poche ore prima dai suoi bimbi per festeggiare il 19 marzo, c’era un biglietto: «Auguri super papà». Una frase semplice, carica d’amore, che tolse anche quel poco coraggio rimasto per dare la tragica notizia. Quel «super papà», a casa, non sarebbe mai più tornato. La nascita dell'associazione. Oggi, due anni dopo la morte sul lavoro di Luca Giannecchini (e un’inchiesta archiviata), la festa del papà per la moglie Lucia Sarconio e per i piccoli Fausto e Viola ha un significato diverso, più profondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Super Papà Luca”, un’associazione per ricordare Luca Giannecchini. Si occuperà di sicurezza sul lavoro

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