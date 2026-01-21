L’associazione “Super Papà Luca” è stata creata per promuovere la sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di sensibilizzare aziende e lavoratori. Fondata a Lucca, rappresenta un impegno concreto per migliorare le condizioni di sicurezza e prevenire incidenti. La sua nascita, annunciata pubblicamente da Lucia, sottolinea l’importanza di un approccio responsabile e condiviso alla tutela della salute nei contesti lavorativi.

Lucca, 21 gennaio 2026 - Lucia lo aveva annunciato in televisione, davanti a tutta l’Italia. Ieri lo ha fatto anche davanti alla sua città. La storia di Luca Giannecchini, l’operaio lucchese morto mentre lavorava in uno scavo stradale a Sant’Alessio, continua a vivere attraverso la voce, il coraggio e le azioni di chi lo ha amato. Nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, il 21 marzo prossimo, quel ricordo si trasformerà in un gesto concreto di solidarietà e responsabilità collettiva con il lancio ufficiale dell’ associazione “Super Papà Luca”. A volerla fortemente è stata la moglie Lucia Sarconio, insieme all’avvocato esperto di sicurezza sul lavoro Gabriele Balice e agli amici di Luca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Super Papà Luca”, nasce l’associazione per la sicurezza sul lavoro

“Super Papà Luca“. Nasce una Onlus speciale“Super Papà Luca” è una Onlus creata per ricordare Luca Giannecchini, operaio lucchese scomparso in cantiere nel marzo 2024.

VIDEO | La sicurezza sul lavoro si impara a scuola: nasce a Modena un patto per formare i lavoratori di domaniA Modena nasce un'iniziativa innovativa per sensibilizzare i giovani alla sicurezza sul lavoro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: La famiglia di Valentino Rossi: papà Graziano, mamma Stefania, il fratello famoso e la sorella tifosa; Emozione, ricordi e Supermotard al Motor Bike Expo: nasce il 1° Memorial Luca Salvadori.

Super Papà Luca: un’associazione per ricordare Giannecchini e promuovere la sicurezza sul lavoroNasce a Lucca un'associazione che si occuperà di assistenza gratuita alle famiglie delle vittime sul lavoro. A lanciarla è Lucia Sarconio, la moglie di Luca Giannecchini - il 51enne deceduto il 21 mar ... noitv.it

Super Papà Luca. Nasce una Onlus specialeUn dolore indicibile trasformato in impegno e memoria. Ieri sera su Rai 2, la trasmissione La Porta Magica ha ospitato Lucia Sarconio, moglie di Luca Giannecchini, l’operaio lucchese morto in cantiere ... lanazione.it

SUPER LUCA RITIRA IL SUO PREMIO ...BAAAMMMMM - facebook.com facebook