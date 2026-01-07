Super Papà Luca Nasce una Onlus speciale

“Super Papà Luca” è una Onlus creata per ricordare Luca Giannecchini, operaio lucchese scomparso in cantiere nel marzo 2024. La sua famiglia ha deciso di trasformare il dolore in un gesto di solidarietà, dando vita a un progetto che mira a sostenere e sensibilizzare. Questa iniziativa rappresenta un modo per mantenere vivo il suo ricordo e promuovere la sicurezza sul lavoro, attraverso un impegno duraturo e condiviso.

Un dolore indicibile trasformato in impegno e memoria. Ieri sera su Rai 2, la trasmissione La Porta Magica ha ospitato Lucia Sarconio, moglie di Luca Giannecchini, l'operaio lucchese morto in cantiere nel marzo del 2024. Una presenza carica di significato, segnata dal ricordo ma anche dalla volontà di costruire qualcosa di concreto a partire da una perdita che ha segnato profondamente la sua famiglia. In studio con lei anche i figli, i piccoli Viola e Fausto, emozionatissimi. Dopo aver raccontato l'inizio della loro storia d'amore, Lucia ha presentato l'associazione " Super Papà Luca ", che sarà inaugurata ufficialmente a febbraio e che nasce per trasformare il dolore privato in un aiuto rivolto agli altri.

