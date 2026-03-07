Clamoroso sui 100 metri | un 16enne corre un surreale 9.88! Ma il vento… Prima il record del mondo U18

Un giovane di 16 anni ha corso i 100 metri in 9.88 secondi, ottenendo un tempo sorprendente. Tuttavia, il risultato è stato influenzato dal vento favorevole. Poco prima, un altro atleta ha stabilito il record mondiale U18 sulla stessa distanza. La stagione all’aperto di atletica è ancora in attesa di cominciare, e i Mondiali Indoor si terranno a marzo a Torun.

Mancano ancora un paio di mesi abbondanti all'inizio della stagione all'aperto per l'atletica, che deve ancora vivere i Mondiali Indoor (20-22 marzo a Torun), e dunque bisogna attendere per assistere alle prime prestazioni di rilievo in versione outdoor. Sui 100 metri, però, abbiamo già assistito a una bella fiammata dell'australiano Gout Gout, classe 2007 dipinto come un predestinato dagli addetti ai lavori e capace di correre i 100 metri in 10.00 (0,9 ms di vento a favore) lo scorso 21 febbraio a Brisbane, località che ospiterà le Olimpiadi nel 2032. La stoccata dell'oceanico sul suolo amico rappresenterà un punto di riferimento nell'immediato futuro ed è stata ratificata da World Athletics, ma a fare parlare nelle ultime ore è quanto successo in Texas perché un 16enne ha stampato un vertiginoso 9.