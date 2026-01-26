VIDEO | Il mare che distrugge la comunità che resiste | accanto al Circolo Umberto Fiore ferito dal Ciclone Harry

Il Circolo “Umberto Fiore”, un punto di riferimento per la comunità locale, è stato colpito dal Ciclone Harry, che ha causato danni significativi alla struttura. L’evento atmosferico ha lasciato evidenti conseguenze sulla storica sede del circolo, situata nella zona sud, mettendo alla prova la capacità di resilienza della comunità. In questo contesto, si evidenzia l’importanza di un intervento rapido per il ripristino e la tutela di questo spazio sociale.

Il Circolo "Umberto Fiore" è di nuovo in ginocchio. Il passaggio del Ciclone Harry ha provocato gravi danni strutturali anche alla storica struttura della zona sud, da anni punto di riferimento per la vita sociale del territorio. La mareggiata ha compromesso palestra, attrezzature e locali.

