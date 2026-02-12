Kim Jong Un si prepara a passare il comando a sua figlia Ju Ae. La famiglia al potere a Pyongyang potrebbe cambiare presto, con la giovane pronta a diventare il nuovo volto della leadership nordcoreana. La notizia circola tra gli esperti, mentre il leader mantiene il riserbo.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un sembra pronto a designare sua figlia Ju Ae come successore alla guida del governo di Pyongyang, dal 1948 guidato dalla sua famiglia. È la valutazione dei servizi segreti della Corea del Sud. Kim Jong Un, che rappresenta la terza generazione della dinastia, appare sempre più frequentemente con la figlia adolescente ai principali eventi ufficiali, il che suggerisce sia lei la favorita per la sua successione, ritiene il Servizio di Intelligence Nazionale sudcoreano (Nis) a quanto riferito dal parlamentare Lee Seong-kweun dopo una riunione con rappresentanti dell'intelligence. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dinastia Kim, la figlia Ju Ae pronta a diventare leader della Corea del Nord

Approfondimenti su Dinastia Kim

La Corea del Nord si muove rapidamente per preparare Kim Ju-ae a prendere il potere.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha partecipato ai festeggiamenti di Capodanno a Pyongyang, secondo quanto riportato dai media ufficiali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Dinastia Kim

Kim Jong-un pronto a ‘incoronare’ la figlia futura leader: l’indiscrezione(Adnkronos) – In Corea del Nord sembra avvicinarsi il giorno della nomina ufficiale di Kim Ju-ae, figlia del leader Kim Jong-un, come ‘erede’ del padre alla guida del Paese, futura leader. E’ l’analis ... msn.com

Kim Jong-un e la figlia che divide il mondo: erede, icona o semplice mito dinastico?La crescente esposizione della figlia di Kim Jong-un alimenta il dibattito: erede al trono rosso o semplice icona del regime? Tra storia coreana e propaganda, nulla è mai come sembra In Corea del Nord ... panorama.it

Cleopatra salì al trono a 17 anni e morì a 39. Parlava 9 lingue, conosceva l'antico egiziano e aveva imparato a leggere i geroglifici, un caso unico nella sua dinastia. Oltre a questo, conosceva il greco e le lingue dei Parti, Ebrei, Medi, Trogloditi, Siriaci, Etiopi e - facebook.com facebook