Meloni all’Unione africana | dialogo e cooperazione al centro della politica estera italiana

Meloni ha sottolineato ad Addis Abeba che l’Italia punta a rafforzare il dialogo con i paesi africani, promuovendo progetti di cooperazione concreta. La premier ha incontrato diversi leader locali, discutendo di investimenti italiani nel settore delle energie rinnovabili e dell’agricoltura sostenibile. Durante il suo intervento, ha ricordato come l’Italia voglia essere un partner affidabile, anche attraverso l’assistenza tecnica e programmi di sviluppo condivisi.

Meloni, l'Italia ha nel dna il dialogo e il rispetto per gli altri. Il discorso della premier ad Addis Abeba. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato il ruolo dell'Italia come interlocutore affidabile e rispettato a livello internazionale durante il suo intervento all'assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana ad Addis Abeba. La premier ha evidenziato le caratteristiche storiche che, a suo avviso, rendono il Paese un partner credibile sulla scena globale. I valori fondanti della diplomazia italiana. Nel suo discorso, Meloni ha rimarcato che l'Italia possiede nel proprio patrimonio culturale e politico una naturale apertura al confronto.

