Studenti iraniani in piazza | Siamo la voce di un popolo

Studenti iraniani si sono radunati in piazza, portando con sé uno striscione con la scritta

"Siamo tutti iraniani, studiamo qui a Siena", spiega Kian che ha 31 anni e si trova nella nostra città dal 2019. Frequenta Ingegneria informatica, corso di laurea magistrale. Un velo di commozione quando dice, "che conclusi gli studi vorrei tornare nel mio Paese. Lì c’è la famiglia che vive a Teheran, lì c’è mio fratello, doveva fare il servizio militare". Intanto sventolano in piazza Tolomei le bandiere dell’Iran nella manifestazione di solidarietà organizzata dai giovani persiani. I loro suoni, le tradizioni: oggi è il capodanno per questo popolo. Ci sono macchine dei carabinieri e della questura, arriva anche la polizia locale. Tutto autorizzato, naturalmente, compresi striscioni e slogan. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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