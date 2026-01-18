Una voce per la libertà | Noi uniti per l’Iran In piazza cori e slogan nel nome di un popolo

In piazza a Ferrara, cittadini si sono riuniti per esprimere solidarietà e chiedere giustizia per il popolo iraniano. Con cori e slogan, hanno lanciato un appello contro il massacro di innocenti, sottolineando l’importanza di ascoltare le voci di chi lotta per la libertà. Due eventi hanno visto protagonisti cittadini uniti, nel nome di un Iran che reclama diritti e rispetto.

"Stop al massacro d'innocenti in Iran". Si tratta dell'appello unanime che si alzato nelle due iniziative organizzate a Ferrara nella giornata di ieri. In piazza anche una raccolta firme e anche una rappresentanza della giunta municipale. Un primo momento è stato organizzato in tarda mattina in piazza Cattedrale da Rete per la Pace Ferrara l'iniziativa dal titolo 'Con il popolo iraniano scendiamo in piazza per la Pace e i diritti'. Gli organizzatori hanno ricordato: "Siamo con chi resiste, con chi non si piega, con chi rischia tutto per i diritti e la democrazia. No alla repressione del regime, che sta causando migliaia di morti e di arresti.

