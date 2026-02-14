VIDEO | Scendere in piazza sapendo di rischiare la vita | il coraggio degli studenti iraniani

Gli studenti iraniani si sono riuniti in piazza per il quarto sit-in, rischiando la vita per chiedere libertà. In molte città del mondo, i giovani manifestano per sostenere la loro lotta contro il regime. Questo gesto coraggioso dimostra la volontà di opporsi alle repressioni, anche a costo di mettere in pericolo la propria sicurezza.

A Messina come nel mondo, giovani che onorano i loro cari uccisi e continuano a lottare per una libertà che non può essere sepolta Decine di ragazzi hanno esposto cartelli con fotografie di volti: uomini e donne, giovani e adulti. Sono familiari, amici, conoscenti che hanno perso la vita durante le proteste contro il regime iraniano. Volti che raccontano storie di repressione, di diritti negati e di una lotta che continua oltre i confini nazionali. "Loro sono i nostri eroi, noi dobbiamo fare sentire la nostra voce per loro, per i loro diritti", ripetono gli studenti. Parole che sintetizzano il senso della mobilitazione: mantenere viva l’attenzione internazionale su una situazione che, secondo i manifestanti, rischia di essere normalizzata o dimenticata.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Un corteo di studenti iraniani ha attraversato il centro città, partendo da piazza Antonello e arrivando al Municipio.

A Anagni gli studenti devono affrontare ogni giorno un vero e proprio calvario per tornare a casa nel pomeriggio.

