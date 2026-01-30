Giorno del Ricordo | due appuntamenti a Sansepolcro per onorare la memoria delle vittime delle foibe

Il 10 febbraio si avvicina e a Sansepolcro sono in programma due iniziative per ricordare le vittime delle foibe. Le commemorazioni si terranno nel centro storico, con partecipanti che si riuniscono per rendere omaggio alle persone che hanno perso la vita in quelle vicende tragiche. Le autorità locali hanno chiamato a raccolta cittadini e associazioni, sperando di mantenere vivo il ricordo e trasmettere alle nuove generazioni le storie di questa pagina dolorosa della nostra storia.

Arezzo, 30 gennaio 2026 – . Il Comune di Sansepolcro celebra il Giorno del Ricordo con due momenti solenni e di profonda riflessione, dedicati alla memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, una delle pagine più dolorose della storia del Novecento italiano. Il primo appuntamento è in programma lunedì 9 febbraio alle ore 11.00, presso la Sala del Consiglio di Palazzo delle Laudi, con l'incontro dal titolo "Vergarolla – Pola. A 80 anni dalla prima strage di italiani in tempo di pace".

