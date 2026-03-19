Cosa significa la nota congiunta dei sei paesi inclusa l’Italia sullo stretto di Hormuz Le pressioni Usa e la precisazione sull’uso militare

Sei paesi, tra cui l’Italia, hanno emesso una nota congiunta riguardo allo stretto di Hormuz, facendo chiarezza sulla posizione collettiva. La comunicazione è arrivata improvvisamente durante il Consiglio europeo, che stava discutendo anche della crisi in Medio Oriente. Nella nota si fa riferimento alle pressioni degli Stati Uniti e si precisano le condizioni sull’uso militare nella zona.

La nota è arrivata come un fulmine in ciel sereno mentre era in corso il Consiglio europeo incentrato anche sulla crisi in Medio Oriente. Una nota congiunta, firmata dai leader di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Giappone, dove gli stati si rendono disponibili alla liberazione dello stretto di Hormuz, o meglio a esser coinvolti in un piano di de-escalation, per «garantire un passaggio sicuro » alle navi petrolifere. Nel farlo i sei paesi fanno appello alla Risoluzione 2817 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dove viene riaffermato «il diritto alla navigazione per le navi commerciali in conformità con il diritto internazionale». 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Hormuz, dalle armi agli alleati: ecco cosa servirebbe agli Usa per riaprirlo. Il piano di Londra con 6 Paesi (Italia inclusa)Lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico energetico globale, è diventato il fulcro di una crisi geopolitica senza precedenti dopo la... Stretto di Hormuz, sei Paesi (tra cui l’Italia) lanciano un piano per la riaperturaSei Paesi e un piano, con l’obiettivo di garantire la navigazione commerciale nello Stretto di Hormuz, parzialmente chiuso dall’Iran dopo gli... Altri aggiornamenti su Cosa significa Discussioni sull' argomento IPP e stomaco: quando servono davvero e cosa cambia con la Nota AIFA N01; Mps e Mediobanca, approvato progetto di fusione entro la fine del 2026; Dall’emergenza alla progettualità: Andrea Gavosto racconta i 50 anni della Fondazione - Fondazione La Stampa; Fabbricerie e Terzo settore: costituzione del ramo ETS o impresa sociale. Il tema del referendum sembra molto complicato. Però c’è una cosa molto semplice da comprendere. Se la politica controlla la magistratura, la politica decide le indagini e i processi che la magistratura fa e non fa. Ciò significa che le regole che valgono per voi - facebook.com facebook