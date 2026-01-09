Stacca un pezzo d' orecchio al compagno con un morso | condannata anche in appello

Una donna è stata condannata, anche in secondo grado, per aver morso e staccato un pezzo di orecchio al suo compagno durante un episodio di gelosia. La sentenza conferma la gravità dell'atto, sottolineando l'importanza di rispettare la legalità anche nei momenti di tensione. La vicenda evidenzia come comportamenti violenti possano avere conseguenze legali, indipendentemente dal contesto emotivo.

Morde e stacca un pezzo di orecchio al compagno al culmine di una lite per gelosia, condanna confermata anche in appello.Un attacco di gelosia sfociato in un'aggressione brutale è al centro della sentenza con cui la Corte di appello ha confermato la condanna (a quattro anni di reclusione e 20mila. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

