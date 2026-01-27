Kill Bill | The Whole Bloody Affair in arrivo il cofanetto in 4K del cult di Tarantino

La versione completa di Kill Bill: The Whole Bloody Affair, il film di Tarantino, sarà disponibile in formato 4K, con opzioni standard e deluxe. Il cofanetto offrirà anche numerosi contenuti extra, soddisfacendo le aspettative dei collezionisti e degli appassionati del regista. Un’occasione per riscoprire il celebre film in alta qualità, arricchito da approfondimenti e materiali esclusivi.

Per la gioia dei collezionisti la versione completa di Kill Bill è in arrivo in due formati, standard e deluxe, si prevede una pioggia di contenuti extra. Una buona notizia per i fan di Quentin Tarantino. Dopo l'uscita nei cinema americani, Kill Bill: The Whole Bloody Affair avrà un'edizione in 4K che permetterà ai fan di godersi i 275 minuti di durata dell'action interpretato da Uma Thurman comodamente a casa propria. Aaron Gershman di Lionsgate ha anticipato durante il podcast Boutique Talk l'arrivo in commercio di un cofanetto di The Whole Bloody Affair entro il 2026. Il cofanetto, che combina i due capitoli di Kill Bill nella versione originariamente concepita da Tarantino, sarà disponibile in due versioni: una più semplice ed economica a portata di tutte le .

