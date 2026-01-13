Il nuovo documentario su Stranger Things 5, disponibile su Netflix, offre uno sguardo interno sulla lavorazione degli ultimi episodi. I Duffer, creatori della serie, hanno rivelato di aver girato il finale senza uno script completo, lasciando alcuni aspetti incerti. Questa scelta ha suscitato curiosità tra i fan, che ora possono scoprire dettagli e retroscena sulla produzione di una delle stagioni più attese dello show.

Il documentario sull'ultima stagione dello show, disponibile da ieri su Netflix, ha svelato alcuni gustosi retroscena sulla lavorazione degli ultimi episodi. Gestire la pressione per l'attesa del finale di Stranger Things 5, per i fratelli Duffer, non è stata una passeggiata tanto da costringerli a dare il via alle riprese senza una sceneggiatura completa. Come rivelato nel documentario della regista Martina Radwan sul dietro le quinte dell'ultima stagione, Un'ultima avventura: Stranger Things 5: dietro le quinte, da ieri su Netflix, completare la sceneggiatura dell'ultimo episodio non è stata una passeggiata per Matt e Ross Duffer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stranger Things 5, i Duffer hanno girato il finale senza script completo: "Non sappiamo cosa stia succedendo"

