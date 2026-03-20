Strage di Paupisi il gip decide il giudizio immediato per Salvatore Ocone
Il gip ha deciso il giudizio immediato per Salvatore Ocone, 56 anni, accusato della strage di Paupisi. In quella occasione, l’uomo avrebbe ucciso a colpi di pietra la moglie e un figlio di 15 anni, mentre un’altra figlia di 17 anni è rimasta gravemente ferita. La vicenda si è verificata nel Comune in provincia di Benevento.
Tempo di lettura: < 1 minuto Giudizio immediato per Salvatore Ocone (56 anni), l’autore della strage di Paupisi (Benevento), in cui uccise a colpi di pietra la moglie Elisa Polcino (49 anni) ed uno dei suoi figli, Cosimo (15 anni), riducendo in fin di vita l’altra figlia diciassettenne, Antonia. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, retta dal procuratore facente funzione Gianfranco Scarfò. L’udienza è stata fissata per il prossimo 20 maggio dinanzi alla Corte di Assise presieduta da Sergio Pezza. Antonia, sopravvissuta all’aggressione dell’ottobre scorso, è tornata a casa da pochi giorni dopo aver lottato per un mese tra la vita e la morte e dopo essersi sottoposta a lunghe cure per la parziale riabilitazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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