Il gip ha deciso il giudizio immediato per Salvatore Ocone, 56 anni, accusato della strage di Paupisi. In quella occasione, l’uomo avrebbe ucciso a colpi di pietra la moglie e un figlio di 15 anni, mentre un’altra figlia di 17 anni è rimasta gravemente ferita. La vicenda si è verificata nel Comune in provincia di Benevento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Giudizio immediato per Salvatore Ocone (56 anni), l’autore della strage di Paupisi (Benevento), in cui uccise a colpi di pietra la moglie Elisa Polcino (49 anni) ed uno dei suoi figli, Cosimo (15 anni), riducendo in fin di vita l’altra figlia diciassettenne, Antonia. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, retta dal procuratore facente funzione Gianfranco Scarfò. L’udienza è stata fissata per il prossimo 20 maggio dinanzi alla Corte di Assise presieduta da Sergio Pezza. Antonia, sopravvissuta all’aggressione dell’ottobre scorso, è tornata a casa da pochi giorni dopo aver lottato per un mese tra la vita e la morte e dopo essersi sottoposta a lunghe cure per la parziale riabilitazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Strage di Paupisi, il gip decide il giudizio immediato per Salvatore Ocone

Articoli correlati

Strage familiare a Paupisi: torna a casa Antonia Ocone, l’unica sopravvissutaIl sindaco Coletta ha annunciato il ritorno a casa della 16enne, unica sopravvissuta della strage commessa dal padre, che ha ucciso la moglie e il...

Strage di Paupisi, Mario Ocone: “Vita cambiata ma cerco di andare avanti”Tempo di lettura: < 1 minuto “Antonia è tornata ieri sera dall’ospedale di Pozzilli e ha fatto un bel miglioramento, si sta riprendendo sia a livello...

Approfondimenti e contenuti su Strage di Paupisi il gip decide il...

Temi più discussi: Vita in diretta - Strage familiare di Paupisi, il ritorno a casa della figlia ferita unica sopravvissuta - Video; Strage di Paupisi: torna a casa la figlia ferita, unica sopravvissuta; Paupisi, torna a casa la ragazza sopravvissuta alla strage di famiglia: Grazie per tutto l’amore; Antonia Ocone, è tornata a casa l'unica sopravvissuta della strage familiare di Paupisi: il padre uccise la madre e il fratello 15enne.

Strage Paupisi, il gip decide il giudizio immediato per Salvatore OconeGiudizio immediato per Salvatore Ocone (56 anni), l'autore della strage di Paupisi (Benevento), in cui uccise a colpi di pietra la moglie Elisa Polcino (49 anni) ed uno dei suoi figli, ... ilmattino.it

Dopo mesi in ospedale, Antonia torna a casa: il coraggio dell’unica sopravvissuta alla strage di PaupisiDopo mesi di cure e riabilitazione, Antonia Ocone, unica sopravvissuta alla strage familiare di Paupisi, ritorna a casa tra l’abbraccio commosso della comunità. notizie.it

@primativvu_canale_17 Antonia Ocone, 17 anni, sopravvissuta alla strage familiare compiuta dal padre Salvatore a fine settembre 2025 - in cui hanno perso la vita la madre e il fratello - è finalmente tornata a casa a Paupisi, in provincia di Benevento, insie - facebook.com facebook

Strage di Paupisi: Mario Ocone, 'vita cambiata ma cerco di andare avanti'. Ieri la sorella Antonia è tornata a casa dopo una lunga degenza #ANSA x.com