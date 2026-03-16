Strage familiare a Paupisi | torna a casa Antonia Ocone l'unica sopravvissuta

A Paupisi, Antonia Ocone, la 16enne che il padre aveva ucciso la madre e il fratellino sei mesi fa, è tornata a casa. Lo ha comunicato il sindaco, confermando il suo rientro dopo il lungo periodo di assenza. La ragazza, l’unica sopravvissuta, ha lasciato l’ospedale e ha fatto ritorno nel suo paese, dove ora si trova.

Il sindaco Coletta ha annunciato il ritorno a casa della 16enne, unica sopravvissuta della strage commessa dal padre, che ha ucciso la moglie e il figlio sei mesi fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Antonia Ocone torna a Paupisi, oggi è il giorno della rinascita Strage di Paupisi, Antonia torna a casa dopo 6 mesiÈ tornata a casa oggi, Antonia, la 17enne di Paupisi scampata alla strage familiare compiuta dal padre Salvatore Ocone in cui persero la vita la... Contenuti e approfondimenti su Antonia Ocone Strage familiare a Paupisi: torna a casa Antonia Ocone, l’unica sopravvissutaIl sindaco Coletta ha annunciato il ritorno a casa della 16enne, unica sopravvissuta della strage commessa dal padre, che ha ucciso la moglie e il figlio ... fanpage.it Strage di Paupisi, Antonia torna a casa dopo sei mesi: il padre uccise la madre e il fratello minoreÈ tornata a casa oggi, Antonia, la 17enne di Paupisi scampata alla strage familiare compiuta dal padre Salvatore Ocone in cui persero la vita ... msn.com