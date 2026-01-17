Nessuno stop alle condanne a morte in Iran | da Trump sciocchezze Teheran e la smentita dopo lo stop all’attacco Usa – La diretta

Dopo le recenti tensioni tra Iran e Stati Uniti, Teheran ha smentito qualsiasi sospensione delle condanne a morte nel paese, definendo infondate le dichiarazioni di Trump. Mentre le proteste in Iran continuano da oltre venti giorni, la repressione si intensifica, causando numerose vittime. Questa situazione evidenzia le difficili dinamiche politiche e sociali in atto, con un paese ancora segnato da tensioni e conflitti interni.

Nel ventesimo giorno di proteste in Iran, la mobilitazione contro il regime degli ayatollah non accenna a fermarsi, nonostante una repressione durissima che sta provocando migliaia di vittime. Le manifestazioni, iniziate il 28 dicembre in seguito alla svalutazione della moneta locale, si sono presto trasformate in dissenso anti-regime. Sul fronte internazionale, Donald Trump ha fatto marcia indietro dopo aver lanciato diversi moniti, rinunciando per il momento a un intervento militare. Intanto, il ministro degli Esteri e vicepremier italiano, Antonio Tajani, ha invitato i connazionali a lasciare l’Iran, raccomandando che all’ambasciata rimanga solo il personale indispensabile. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Iran, le proteste in diretta: Trump frena su attacco USA: “Osserveremo e vedremo come procede”, riaperto spazio aereo a Teheran Leggi anche: Iran, Washington avverte Teheran: «Colpirci? Non scherzate con Trump». Khamenei: «Migliaia uccisi nelle proteste da amici di Usa e Israele» – La diretta Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Proteste Iran, Pahlavi: Posso garantire transizione. Usa: Stop a 800 esecuzioni; Ue: 'Chiediamo lo stop alle esecuzioni dei manifestanti in Iran'; Roma, 16 gennaio: iniziativa di solidarietà per la popolazione iraniana; Teheran: Trump ha promesso che non attaccherà. Procuratore Iran, 'nessuno stop alle esecuzioni, da Trump sciocchezze' - Il procuratore di Teheran, Ali Salehi, ha respinto le affermazioni del presidente Donald Trump sulla revoca delle condanne a morte per centinaia di prigionieri in Iran, definendole "sciocchezze inutil ... msn.com

Ue: "Chiediamo lo stop alle esecuzioni dei manifestanti in Iran" - L'Unione europea chiede all'Iran di fermare le esecuzioni dei manifestanti e condanna l'uso della pena di morte come strumento di repressione delle proteste. ansa.it

Iran: risoluzione bipartisan, 'iniziative Ue e multilaterali per stop a repressione' - La commissione impegna il governo "ad attuare ogni iniziativa diplomatica utile a far desistere le autorità di Teheran dall'adozione di misure repressive nei confronti di pa ... iltempo.it

