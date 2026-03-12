Il rinnovo dei contratti nel settore scolastico prevede aumenti salariali fino a 416 euro per i docenti e 303 euro per il personale ATA. La trattativa sta portando a una revisione delle retribuzioni, con effetti che interesseranno sia gli insegnanti che gli operatori amministrativi e di supporto. La nuova fase contrattuale si sta concretizzando in queste cifre.

Il sistema di rinnovo dei contratti nel comparto scuola sta entrando in una fase nuova che potrebbe portare aumenti significativi per docenti e personale ATA. Secondo le stime legate ai cicli contrattuali in corso, gli incrementi complessivi degli stipendi potrebbero arrivare fino a 416 euro mensili per gli insegnanti e 303 euro per il personale ATA, considerando l’effetto combinato dei rinnovi contrattuali previsti nei prossimi anni. Questi aumenti non derivano da un unico intervento, ma dal risultato di più rinnovi contrattuali consecutivi che coprono diversi trienni. L’obiettivo dichiarato dal governo e dalle parti sociali è garantire una maggiore continuità nei rinnovi dei contratti della scuola, evitando lunghi periodi senza adeguamenti salariali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

Aumenti stipendi scuola: fino a 416 euro per i docenti e 303 euro per il personale ATA

