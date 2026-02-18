Si sciopera alla Gambro Serve un tavolo di crisi nazionale al Ministero

Lo sciopero alla Gambro è scoppiato ieri a causa delle preoccupazioni per il futuro dello stabilimento di Medolla. I lavoratori chiedono un intervento urgente del governo e vogliono sedersi a un tavolo di crisi nazionale al ministero delle Imprese e del Made in Italy. La protesta si è svolta davanti ai cancelli dell’azienda, con alcuni manifestanti che hanno bloccato l’accesso. La situazione rischia di peggiorare se non si trovano risposte concrete in tempi rapidi. La vertenza coinvolge decine di dipendenti e le loro famiglie.

Politica e istituzioni fanno fronte comune al presidio della Gambro, dove la Regione invoca un tavolo di crisi nazionale con la presenza di Marco De Benedetti per tutelare i 500 posti a rischio "Il futuro del sito produttivo di Gambro Vantive di Medolla dovrà essere affrontato anche in un tavolo di crisi nazionale al ministero delle Imprese e del Made in Italy. In quella sede dovrà essere coinvolto anche Marco De Benedetti, presidente del fondo Carlyle Italia". Lo sciopero riguarda l'intero turno di lavoro contro la decisione di vendita del sito annunciato, al tavolo regionale di lunedì, dai manager corporate in rappresentanza del fondo proprietario americano Carlyle.🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Crisi Gambro Vantive: "Dov’è il piano industriale? Subito un tavolo di crisi" Crisi Aeffe, Parma e Petitti (Pd): “Usare tutti gli strumenti a sostegno dei lavoratori, serve un tavolo di crisi"La crisi di Aeffe a San Giovanni in Marignano richiede un intervento tempestivo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gambro Medolla, sciopero contro la vendita; Gambro Vantive, domani sciopero contro la vendita. Il centrosinistra: Governo intervenga subito; Gambro in vendita, sciopero dei lavoratori; Vantive chiude a Medolla dopo un anno dal debutto. Sciopero alla Gambro-Vantive: politici, sindaci e sindacalisti dicono no alla venditaPolitica: Ampia partecipazione allo sciopero indetto dai sindacati dopo la notizia della vendita da parte della società ... lapressa.it «Garantite un futuro alla Gambro-Vantive»: sciopero e presidio dei lavoratoriMEDOLLA. Sono rimasti in piedi per ore, dalle otto del mattino fino alle 16. Con un presidio davanti ai cancelli della Gambro-Vantive di Medolla, i cinquecento lavoratori e lavoratrici dello stabilime ... msn.com sciopero Gambro Vantive #medolla Gli assessori regionali Paglia e Colla con i delegati Gambro facebook GAMBRO/VANTIVE MEDOLLA, SCIOPERO CONTRO LA DECISIONE DI VENDITA E LE PROSPETTIVE INCERTE #18febbraio con presidio davanti ai cancelli cgilmodena.it/p=105886 @filctemcgil @cgilnazionale @ERCGIL @RosyMoon2024 @Pinelli x.com