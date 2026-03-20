Il presidente della Uisp di Grosseto annuncia una serata di festa nella Sala Eden, in programma questa sera alle 20, chiamata ‘Spring Party’. Ghizzani, nel suo intervento, afferma di mantenere una promessa fatta durante le elezioni presidenziali, e si mostra felice per l’evento. La serata si svolge con l’obiettivo di coinvolgere i partecipanti in un momento di convivialità e gioia.

"Sto mantenendo una promessa". Con grande felicità Massimo Ghizzani (nella foto), il presidente della Uisp di Grosseto, annuncia la serata di festa di oggi (inizio alle 20) nella Sala Eden sottolineando come sia una promessa mantenuta durante le elezioni presidenziali. Si chiama ’Spring party’, l’iniziativa organizzata dal comitato grossetano Uisp-Sport per tutti, ed è proprio il presidente a spiegarne i dettagli. "Sono molto felice – prosegue Ghizzani –. Mi ero ripromesso dopo la mia elezione a presidente di far ripartire il marketing del comitato e difatti ciò è avvenuto: infatti la serata di festa primaverile è dedicata agli sponsor Uisp. Saranno presenti 10 sponsor al party ma in totale ne abbiamo 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Spring Party’ della Uisp nella sala Eden

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Argomenti discussi: ’Spring Party’ della Uisp nella sala Eden; Riccione lights up the Italian spring with a rich calendar of events.