Alla Sala Eden, situata vicino alle Mura Medicee, si svolgono rappresentazioni di teatro amatoriale, attirando appassionati e appassionate di scena locale. Il locale, chiamato anche Bastione Garibaldi, ospita regolarmente spettacoli e incontri dedicati a compagnie amatoriali che portano in scena opere teatrali di varia natura. L’attenzione è rivolta alle attività svolte all’interno di questo spazio culturale.

Il teatro amatoriale protagonista alla Sala Eden, il locale sulle Mura Medicee (bastione Garibaldi) di Grosseto, gestito dalla cooperativa ’Uscita di Sicurezza’, con la terza edizione del ’ Memorial Franca Lodovichi e Antonio Lazari ’, due persone e due artisti che tanto hanno dato alla comunità grossetana. Da domenica al 10 maggio quattro Compagnie di teatro amatoriale presenteranno i propri spettacoli con un obiettivo: raccogliere fondi da destinare al Comitato per la Vita Onlus e all’associazione ’ La Farfalla – Cure Palliative ’, in altrettanti pomeriggi dedicati all’arte e al gusto. Sì, perché alla fine di ogni spettacolo, che avrà inizio alle 17, è prevista la degustazione di prodotti del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sala Eden. Frequentare buone Compagnie

Articoli correlati

Festa di Carnevale alla Sala EdenLa festa di Carnevale alla Sala Eden è stata, per generazioni di grossetani e non solo, una vera e propria tradizione, un appuntamento fisso da non...

Trump: “Gli Stati Uniti decideranno le compagnie petrolifere operative in Venezuela. Groenlandia? La prendiamo con le buone o con le cattive”Donald Trump ha dichiarato alla Casa Bianca, nel corso di un incontro con i principali petrolieri mondiali, che saranno gli Stati Uniti a decidere...

Day 1: Green tea bitch hired 10 thugs to jump me. I kicked the boss and ruined him!