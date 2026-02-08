La Festa di Carnevale alla Sala Eden si è svolta anche quest’anno, attirando tanti grossetani e visitatori da fuori città. La sala si è riempita di colori, maschere e musica, come da tradizione. Le persone hanno ballato e scherzato fino a sera, rendendo ancora più viva questa celebrazione che dura da generazioni.

La festa di Carnevale alla Sala Eden è stata, per generazioni di grossetani e non solo, una vera e propria tradizione, un appuntamento fisso da non perdere. Per questo, la cooperativa ’ Uscita di Sicurezza ’, con il patrocinio del Comune di Grosseto, ha deciso di riproporla con un pomeriggio di festa e divertimento dedicato ai più piccoli. Oggi, dunque, la Sala Eden si popolerà di tante maschere, per la festa dedicata ai bambini dai 3 agli 11 anni, che si svolgerà dalle 15 alle 19. Un pomeriggio di giochi e divertimento grazie alla presenza di Syn Circus, compagnia di teatro di strada che coinvolgerà i partecipanti nelle principali discipline circensi, in giochi danzanti, di abilità e molto altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Domenica 8 febbraio, alle 15, i Amici della Lanterna organizzano una festa di Carnevale aperta a tutti.

Il conto alla rovescia è iniziato per il

