Spread Btp-Bund in calo a 62 punti si alzano i rendimenti in vista delle aste

Questa mattina, i titoli di stato italiani hanno visto lo spread tra Btp e Bund diminuire a 62 punti base. Nel frattempo, i rendimenti dei titoli italiani sono saliti, in vista delle prossime aste di bond. La fase di mercato si fa più movimentata, e gli investitori seguono con attenzione le mosse del governo e le decisioni delle banche centrali.

Durante i primi minuti della mattinata del 9 febbraio i titoli di Stato italiani hanno registrato un calo dello spread Btp-Bund. Il differenziale ha aperto attorno ai 62 punti base per poi scendere subito di pochi decimi sotto questa soglia. Nonostante questo dato, i rendimenti sono in aumento, a pochi giorni dalle nuove aste, le prime del mese. Il calo dello spread è quindi dovuto a un aumento accentuato dei rendimenti dei titoli di Stato tedeschi, che si sono riportati lontani dalla soglia del 2,80%, salendo a 2,85% in apertura. Una traiettoria che ha permesso anche agli altri principali titoli di Stato europei di far segnare una riduzione del differenziale a fronte di un aumento degli interessi medi pagati sugli strumenti di debito.

