Donna d’Arte si apre al cuore di Perugia | un tributo alla forza e alla bellezza femminile

Donna d’Arte si apre al cuore di Perugia per celebrare la forza e la bellezza femminile, portando in scena opere di artiste locali e ospitando interventi che hanno coinvolto il pubblico. L’evento, organizzato nel Centro Galeazzo Alessi, ha attirato numerose persone, creando un momento di condivisione e dialogo tra diverse generazioni. Le installazioni e le performance hanno trasformato gli spazi, offrendo un’occasione per riflettere sull’importanza del ruolo femminile nella società. La mostra proseguirà fino alla fine del mese.

Il Centro Galeazzo Alessi si è riempito di emozioni, arte e speranza. L’inaugurazione di “Donna d’Arte” è stata molto più di un semplice evento culturale: è stata una celebrazione dell’anima femminile, un momento di riflessione collettiva che ha unito istituzioni, artisti e cittadini in un abbraccio caloroso e partecipato. A guidare magistralmente questa serata indimenticabile è stata Simona Ambrosio, ideatrice del progetto e dirigente di Libertas Margot. Con la sua sensibilità e competenza, ha saputo orchestrare ogni momento dell’inaugurazione, creando un filo conduttore emozionale che ha tenuto il pubblico letteralmente incantato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

A Perugia, dal 22 febbraio al 9 marzo 2026, si svolge

