Juventus | Chiesa spinge per il ritorno ma dipende da Salah

Federico Chiesa desidera tornare alla Juventus, ma il suo ritorno dipende dalle decisioni del Liverpool e di Momo Salah. La situazione rimane in fase di valutazione, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare il futuro del giocatore e del club torinese. La vicenda è ancora in evoluzione e richiederà attenzione alle prossime settimane.

Torino, 8 gennaio 2025 – Il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus è appeso alle decisioni di Momo Salah e del Liverpool. L'esterno azzurro avrebbe dato il suo benestare al club bianconero, per rimettersi in gioco in Italia nei mesi che portano, si spera, al mondiale, ma in ballo ci sono le valutazioni dei Reds, alle prese con la delicata situazione di Momo Salah e l'infortunio di Aleksander Isak. Da un lato la volontà di Fede di tornare, dall'altro il club inglese che non vuole accorciare ulteriormente le rotazioni anche se fino a qui Chiesa è stato utilizzato con il contagocce. Poi, anche le condizioni economiche avranno un impatto sulla decisione della Juventus, che ovviamente deve agire nel solco della sostenibilità.

