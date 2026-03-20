Il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day è stato rilasciato, offrendo ai fan un assaggio di alcune sequenze e immagini della nuova avventura dell’eroe mascherato. Nel video si possono vedere scene di azione, alcuni personaggi e dettagli che fanno intuire cosa aspettarsi dal film. La presentazione ha suscitato molta attesa tra gli appassionati, pronti a scoprire cosa riserva questa nuova versione del personaggio.

L'attesissimo Spider-Man: Brand New Day si è mostrato con un primo trailer pieno di dettagli e indizi. Abbiamo passato in rassegna i più importanti. Anticipato da una moltitudine di piccoli teaser, l'attesissimo primo trailer di Spider-Man: Brand New Day è finalmente uscito e ci ha mostrato un montaggio del prossimo film Marvel in uscita prima di Avengers: Doomsday. L'Uomo Ragno, però, è l'Uomo Ragno: uno dei supereroi più amati di tutti i tempi, che trascende l'etichetta Marvel stessa, nonostante i Marvel Studios lo abbiano incastrato nella sua ultima versione - interpretata da Tom Holland - in un mosaico più organico e complesso. I dettagli del trailer di Spider-Man: Brand New Day Lo Spider-Man di questa generazione ha affrontato un percorso diverso da tutti quelli . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, i dettagli più gustosi nel primo trailer

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Nel trailer di Spider-Man Brand New Day torna un personaggio che non vediamo da 9 anni! #news #ap #spiderman #screenweek #marvel - facebook.com facebook

Ve lo ricordate Liam, portato via da casa con il suo cappello a coniglio e lo zainetto di spider man, a cinque anni (Via @ilmanifesto ) x.com