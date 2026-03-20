Il derby di Europa League è del Bologna Roma battuta 4-3 ai supplementari | spettacolo all'Olimpico

Il derby di Europa League si conclude con il successo del Bologna, che batte la Roma 4-3 ai supplementari. Durante la partita, la squadra di Italiano conquista la vittoria dopo aver resistito alla rimonta giallorossa, passata da 1-3 a 3-3. La rete decisiva arriva al 111' da parte di Cambiaghi, determinando il risultato finale.

La squadra di Italiano espugna l'Olimpico 4-3 ai supplementari: inutile la rimonta giallorossa da 1-3 a 3-3, decide la rete di Cambiaghi al 111'. Rossoblù ai quarti contro l'Aston Villa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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