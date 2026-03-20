Spese non giustificate Avis Rossi condannato a risarcire 40mila euro | Pronto a fare ricorso

Un uomo è stato condannato a risarcire 40 mila euro per spese non giustificate legate all’uso improprio di fondi e mezzi di un’associazione. La decisione si riferisce a un danno erariale di oltre 40 mila euro. L’indagato ha annunciato la volontà di presentare ricorso contro la sentenza.

Un danno erariale da oltre 40mila euro, legato all’uso improprio di fondi e mezzi associativi: così ha stabilito la Corte dei conti dell’Emilia-Romagna condannando l’imolese Claudio Rossi, 59 anni, all’epoca dei fatti contestati presidente di Avis provinciale, al risarcimento in favore dell’Ausl di Bologna e del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, Rossi, che da segretario della sezione di Castel Guelfo era stato eletto a giugno 2020 al vertice provinciale dell’Associazione volontari italiani del sangue, guidata fino ad aprile 2022, avrebbe effettuato "prelievi e spese non giustificate" e utilizzato "in modo reiterato gli automezzi di proprietà di Avis per ragioni personali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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