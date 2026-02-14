Cene elettorali mai pagate | ex consigliere regionale condannato a risarcire 40mila euro NOME e FOTO

L’ex consigliere regionale calabrese, Marco Russo, è stato condannato a pagare 40mila euro per aver organizzato cene elettorali senza saldare i conti. La sentenza arriva dopo che la procura ha dimostrato come Russo abbia promesso di pagare, ma poi abbia evitato di farlo, lasciando i ristoratori con il conto in mano. La vicenda si è protratta per mesi, coinvolgendo diversi locali della regione, che hanno denunciato il mancato pagamento.

Ex Consigliere Regionale Calabrese Condannato a Risarcire 40mila Euro per Cene Elettorali Non Pagate. L’ex presidente del Consiglio regionale della Calabria, Franco Talarico, dovrà risarcire con 40mila euro il titolare del ristorante “Samart” di Lamezia Terme, Salvatore Mazzei, per le cene non pagate organizzate durante le campagne elettorali del 2010 e del 2013. La sentenza, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme dopo oltre dieci anni di contenzioso, riconosce la validità di accordi verbali per eventi di tale portata, chiudendo una disputa legale che ha visto l’esponente politico opporsi al pagamento sostenendo l’assenza di contratti scritti.🔗 Leggi su Ameve.eu Calabria: ex consigliere regionale condannato per banchetti elettorali non pagati, 40mila euro al ristorante “Samart”. Franco Talarico, ex consigliere regionale della Calabria, ha ricevuto una condanna per aver lasciato insoluti i pagamenti di circa 40. Offese via web a due musulmane, una donna dovrà risarcire 40mila euro Sara Bianchi, 31 anni, è stata condannata dalla Corte d'Appello di Firenze a risarcire con 40mila euro due donne musulmane di Crema, dopo averle insultate online con frasi discriminatorie come Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Cene elettorali mai pagate: ex consigliere regionale condannato a risarcire 40mila euro (NOME e FOTO). Cene elettorali mai pagate: ex consigliere regionale condannato a risarcire 40mila euro (NOME e FOTO)Il Tribunale dà ragione al titolare del ristorante: riconosciuti i debiti per due maxi-banchetti del 2010 e 2013 nonostante l'assenza di contra ... zoom24.it IL PROGETTO Via alla terza edizione delle "Cene Letterarie" dell'università d'Annunzio: "La metamorfosi del mondo" il tema del 2026 Tutto sull'iniziativa facebook