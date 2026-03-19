Un procedimento legale ha portato alla condanna di Rossi, coinvolto in un caso di spese non giustificate da parte di Avis. La sentenza stabilisce che Rossi deve risarcire oltre 40 mila euro, mentre lui dichiara di essere pronto a fare ricorso. La vicenda si è svolta a Imola, dove sono state accertate irregolarità nell’uso di fondi destinati all’associazione.

Imola, 19 marzo 2026 – Un danno erariale da oltre 40mila euro, legato all’uso improprio di fondi e mezzi associativi: così ha stabilito la Corte dei conti dell’Emilia-Romagna condannando l’imolese Claudio Rossi, 59 anni, all’epoca dei fatti contestati presidente di Avis provinciale, al risarcimento in favore dell’Ausl di Bologna e del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La sentenza. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, Rossi, che da segretario della sezione di Castel Guelfo era stato eletto a giugno 2020 al vertice provinciale dell’ Associazione volontari italiani del sangue, guidata fino ad aprile 2022, avrebbe effettuato “prelievi e spese non giustificate” e utilizzato “in modo reiterato gli automezzi di proprietà di Avis per ragioni personali”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avis, spese non giustificate: Rossi condannato a risarcire 40mila euro. “Pronto a fare ricorso”

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