Oggi sono stati annunciati i convocati per gli spareggi mondiali, con Gattuso che ha fatto la conta tra gli infortunati. Tra i 28 giocatori scelti, si ipotizza la presenza di un solo debuttante, che potrebbe esordire alla Palestra del Cagliari. La lista comprende i nomi dei convocati, ma ancora non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui ruoli e le posizioni.

Oggi la lista dei prescelti (28, probabile un solo debuttante, Palestra del Cagliari) e il programma degli allenamenti nel centro tecnico di Coverciano (appena due, tre con la rifinitura a Bergamo sede della gara contro l'Irlanda del Nord), fra sei giorni il primo (speriamo) verdetto positivo per continuare il cammino verso il Mondiale. Il tempo del fischio finale di Fiorentina-Inter, posticipo domenicale del campionato, poi partirà l'avventura della Nazionale. Il ct Gattuso, dopo aver trascorso mesi senza uno straccio di stage e quindi solo tra gare visionate in presenza, viaggi e cene in Italia e all'estero, fa la conta dei disponibili. Già pochi nell'intero serbatoio dei convocabili e ora in numero ancora più ridotto tra acciaccati e infortunati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spareggi mondiali: Gattuso fa la conta tra gli infortunati. Sollievo per Tonali

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