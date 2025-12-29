Mourinho dopo la partita del Benfica | Grande vittoria Avete pareggiato No abbiamo vinto

Dopo il pareggio del Benfica a Braga, José Mourinho ha dichiarato di aver vinto, nonostante il risultato indicato come pareggio. Le sue parole evidenziano la sua visione della partita e il suo approccio alla comunicazione post-gara. Questa dichiarazione suscita interesse nel mondo del calcio, dove le interpretazioni e le percezioni dei risultati possono differire tra allenatori e tifosi.

Qui Benfica – La squadra di Mourinho pareggia contro il Braga: 2-2 il finale - 2 il finale all'Estadio Municipal, match valido per la 16esima giornata del campionato portoghese. tuttojuve.com

Mourinho furioso: Benfica, guerra agli arbitri dopo rigore assegnato al 90' allo Sporting dopo 12' al Var - In Portogallo è esploso il caos: 12 minuti per assegnare un rigore in favore dello Sporting. sport.virgilio.it

José Mourinho protagonista anche a Natale: dopo la vittoria sul Famalicão interrompe un giornalista in conferenza stampa, lo accusa di aver scritto una “notizia falsa” e lo mette simbolicamente in punizione - facebook.com facebook

