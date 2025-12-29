Mourinho dopo la partita del Benfica | Grande vittoria Avete pareggiato No abbiamo vinto
Dopo il pareggio del Benfica a Braga, José Mourinho ha dichiarato di aver vinto, nonostante il risultato indicato come pareggio. Le sue parole evidenziano la sua visione della partita e il suo approccio alla comunicazione post-gara. Questa dichiarazione suscita interesse nel mondo del calcio, dove le interpretazioni e le percezioni dei risultati possono differire tra allenatori e tifosi.
Il Benfica pareggia a Braga, ma José Mourinho insiste nell'intervista del dopo partita di aver vinto. E se ne va. 🔗 Leggi su Fanpage.it
