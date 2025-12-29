Mourinho dopo la partita del Benfica | Grande vittoria Avete pareggiato No abbiamo vinto

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il pareggio del Benfica a Braga, José Mourinho ha dichiarato di aver vinto, nonostante il risultato indicato come pareggio. Le sue parole evidenziano la sua visione della partita e il suo approccio alla comunicazione post-gara. Questa dichiarazione suscita interesse nel mondo del calcio, dove le interpretazioni e le percezioni dei risultati possono differire tra allenatori e tifosi.

Il Benfica pareggia a Braga, ma José Mourinho insiste nell'intervista del dopo partita di aver vinto. E se ne va. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: “Le avete prese, p***ane”. Insulti choc alle calciatrici under 17 dopo la partita: “Vogliamo i reggiseni”

Leggi anche: “Follia woke”, “buffonata”, “peli e assorbenti”: le bufale della destra sul Museo del patriarcato

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Mourinho dopo la partita del Benfica: Grande vittoria, Avete pareggiato, No, abbiamo vinto; Il Benfica di Mourinho dopo la vittoria dello Sporting in Coppa: Altro episodio scandaloso, è già tutto deciso; Benfica, Mourinho a un giornalista: “Notizia falsa, punizione e non ti rispondo”; Grande traguardo per Mourinho: con il Benfica arriva la vittoria numero 750 in carriera.

mourinho dopo partita benficaMourinho dopo la partita del Benfica: “Grande vittoria”, “Avete pareggiato”, “No, abbiamo vinto” - 2, prosegue nella striscia di imbattibilità portandola a 10 partite (ultima sconfitta in Champions a inizio novembre col Bayer Leverkusen), ma rischia di allontanarsi ult ... fanpage.it

mourinho dopo partita benficaQui Benfica – La squadra di Mourinho pareggia contro il Braga: 2-2 il finale - 2 il finale all'Estadio Municipal, match valido per la 16esima giornata del campionato portoghese. tuttojuve.com

mourinho dopo partita benficaMourinho furioso: Benfica, guerra agli arbitri dopo rigore assegnato al 90' allo Sporting dopo 12' al Var - In Portogallo è esploso il caos: 12 minuti per assegnare un rigore in favore dello Sporting. sport.virgilio.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.