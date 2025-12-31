Sostegno Pacifico Anief | conferma supplenti su richiesta delle famiglie è risposta solo parziale alla continuità didattica

Il Comitato europeo dei diritti sociali ha riconosciuto il reclamo collettivo n. 200/2021 di Anief, evidenziando che la conferma dei supplenti su richiesta delle famiglie rappresenta una risposta parziale alla continuità didattica. Sostegno e continuità sono aspetti fondamentali per garantire un percorso educativo stabile, ma tale soluzione non basta a rispondere pienamente alle esigenze delle scuole e degli studenti.

Il Comitato europeo dei diritti sociali ha accolto il reclamo collettivo n. 2002021 presentato da Anief. La decisione riguarda la condizione degli insegnanti di sostegno in Italia e riconosce la violazione di due articoli della Carta sociale europea. Per parlare di quanto deciso e per capire quali saranno i possibili risvolti, la redazione di Orizzonte Scuola organizza uno spazio informativo con il Presidente Marcello Pacifico.

Pronunciamento UE su docenti sostegno, botta e risposta Valditara–ANIEF: il Ministro rivendica miglioramenti, per Pacifico “bisogna assumere sui 100mila posti in deroga” - “In merito alle conclusioni del Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa, tengo a sottolineare che lo stesso Consiglio conferma che la situazione in Italia è migliorata sotto divers ... orizzontescuola.it

Troppi docenti di sostegno precari: l’Italia viola il diritto allo studio degli alunni con disabilità - Il Comitato europeo dei diritti sociali accoglie il reclamo Anief: sono oltre 100mila i docenti di sostegno precari ... disabili.com

