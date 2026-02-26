Fusione tra istituti l' Ufficio scolastico regionale assicura | Nessuna riduzione degli insegnanti

L'Ufficio scolastico regionale ha chiarito che la fusione tra istituti non comporterà tagli o chiusure di plessi. Le assunzioni e le cattedre rimarranno inalterate, mentre al momento non ci sono dettagli riguardo al personale Ata. La comunicazione mira a rassicurare sul mantenimento dell'organico e sulla stabilità delle strutture scolastiche coinvolte.

Fusione tra istituti, l'assessora regionale Conti incontra famiglie e insegnanti: "Accorpamento? Misura scellerata"L’assessora regionale alla Scuola, Isabella Conti, si è recata mercoledì a Forlì per incontrare insegnanti e personale scolastico dei due istituti...

Dimensionamento scolastico, 'fusione' tra due istituti comprensivi nel RavennatePresentate le modifiche apportate alla rete scolastica della Regione Emilia-Romagna: un accorpamento in provincia di Ravenna Gli effetti del piano di...

La fusione tra istituti: Dirigenti, stabilire un numero massimo slegato dagli iscrittiIl forlivese Versari, già provveditore agli studi regionale, conosce bene il tema: Il dimensionamento è giusto, ma si cambino i criteri. Così anche una scuola di montagna potrà avere il suo preside. ilrestodelcarlino.it

