Alessandra la miglior barista di Forlì | Cura e qualità E da me i ragazzi sono al sicuro

Alessandra Conti gestisce il Chorus Art Caffè di Bertinoro dal 2001, dopo aver preso in mano l’attività di famiglia. La causa di questa decisione risiede nel desiderio di offrire un servizio di qualità e di creare un ambiente sicuro per i giovani. Con il suo impegno, ha trasformato il locale in un punto di riferimento per la comunità, garantendo cura e attenzione nelle bevande e nell’accoglienza. La sua passione si riflette nelle recensioni dei clienti abituali.

Forlì, 24 febbraio 2026 – Alessandra Conti è proprietaria del Chorus Art Caffè di via Roma a Bertinoro dal 2001, quando ha rilevato il locale storicamente di proprietà della sua famiglia, dopo un breve periodo di gestione esterna. Decise di rilanciarlo, con l’aiuto della sorella, e mentre cercava di conciliare il suo precedente lavoro di insegnante con l’attività del bar, capì di essersi appassionata. Così la scelta è diventata permanente. Senza quella decisione, non sarebbe arrivata, anni dopo, la vittoria nelle preferenze dei lettori del Carlino. Conti, negli anni passati si era comunque piazzata bene: si aspettava di riuscire finalmente a conquistare il primo gradino del podio? «Tantissimi clienti mi avevano avvertito di aver compilato e mandato i tagliandi, ma la vittoria proprio non me l’aspettavo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

