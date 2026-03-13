Immaginate la scena | andate al mercato per il solito caffè e dietro al bancone vi ritrovate proprio lei la principessa pronta a servirvi la colazione

Al Borough Market di Londra, una donna vestita come una principessa si è presentata dietro il banco di un venditore, pronto a servire la colazione ai clienti. La scena si è svolta in una mattina normale, ma ha attirato l'attenzione di chi si trovava nel mercato. La presenza della donna, che indossava un abbigliamento da principessa, ha suscitato sorpresa tra i passanti e i commercianti.

T ra i banchi dello storico Borough Market di Londra, la mattinata ha preso una piega decisamente inaspettata. In mezzo a turisti e clienti abituali, a servire colazioni e formaggi sono apparsi Kate Middleton e il principe William. Una visita a sorpresa che ha trasformato i futuri sovrani in commessi e baristi d’eccezione, impegnati a sostenere le piccole realtà artigianali e i progetti sociali della capitale. La principessa, 44 anni, ha mostrato una disinvoltura invidiabile, confermando quel talento naturale nel sembrare sempre al posto giusto, che si tratti di una cerimonia di Stato o di un bancone affollato. Kate Middleton: i royal look più belli. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Immaginate la scena: andate al mercato per il solito caffè e, dietro al bancone, vi ritrovate proprio lei, la principessa, pronta a servirvi la colazione Articoli correlati Conversando su Vivienne Westwood: torna la Colazione alla moda al Caffè del GioiaDopo il successo riscosso dall'incontro dedicato ad Alexander McQueen, l'associazione GioiAlumni propone una nuova "Colazione alla moda" al Caffè del... Milano, la Pasticceria Fugazza chiude. Giovanna, 90 anni, è ancora dietro al bancone: “È stata tutta la mia vita, ma ora voglio riposarmi un po’”Milano, 28 gennaio 2026 – Una Milano che cambia è pronta a salutare uno dei suoi angoli più autentici, un’istituzione per la città: la storica...