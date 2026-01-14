Selvaggia Lucarelli al veleno sulla Ferragni | Prosciolta solo perché ha pagato ma Chiara stavolta risponde ecco cosa ha detto

Selvaggia Lucarelli commenta la sentenza di proscioglimento di Chiara Ferragni, sottolineando la differenza tra prosciolto e assolta. La questione riguarda un procedimento penale per truffa aggravata, conclusosi con un giudizio favorevole all’imprenditrice digitale. Chiara Ferragni ha risposto alle parole della giornalista, mantenendo un tono pacato e rispettoso. Questa vicenda evidenzia l’importanza di distinguere correttamente le formule giudiziarie e il contesto leg

Tecnicamente, Chiara Ferragni «è stata prosciolta, non assolta ». Selvaggia Lucarelli mette i puntini sulle i nel commentare la sentenza di oggi al Tribunale di Milano, che ha giudicato l’imprenditrice non colpevole del reato di truffa aggravata. La giornalista del Fatto Quotidiano, la prima a portare a galla la condotto potenzialmente illecita di Ferragni del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi, ha affidato la propria riflessione ai social. La Lucarelli ricorda che Chiara Ferragni «resta invece colpevole di pubblicità ingannevole », mentre sul fronte amministrativo «ha estinto il suo debito pagando 3 milioni di euro tra multe e donazioni». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Selvaggia Lucarelli al veleno sulla Ferragni: “Prosciolta solo perché ha pagato”, ma Chiara stavolta risponde (ecco cosa ha detto) Leggi anche: Selvaggia Lucarelli al veleno su Chiara Ferragni: «Prosciolta solo perché ha pagato». E l’influencer le risponde Leggi anche: Selvaggia Lucarelli al veleno su Chiara Ferragni, la previsione azzeccata e la mossa del Codacons: «Prosciolta solo perché ha pagato» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni al veleno: “Prosciolta solo perché ha pagato”/ Dura replica dei legali - Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni al veleno: "Prosciolta solo perché ha pagato", arriva la dura replica dei legali: "Processo non si doveva fare" ... ilsussidiario.net

