Perché le renne sono gli unici cervi in cui le femmine hanno i palchi?

Le renne sono gli unici cervi in cui anche le femmine portano i palchi. Questa caratteristica ha una funzione che va oltre la semplice difesa, agendo come una riserva di minerali. Le femmine, infatti, consumano i palchi caduti per recuperare nutrienti utili sia a loro che ai piccoli che portano in grembo. La scoperta apre nuove prospettive sulla loro biologia.

Un nuovo studio svela perché anche le femmine di renna hanno i palchi: non solo difesa, ma una preziosa riserva di minerali per sé e per i piccoli che si portano dietro e recuperano rosicchiando i palchi caduti a terra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Le renne hanno il naso rosso? Cosa c’è di vero e perché (secondo la scienza) si “illumina” davvero

Chi sono (davvero) e dove vivono le renne, gli animali che trainano la slitta di Babbo NataleLa renna (Rangifer tarandus) è l'unico cervide ad avere una distribuzione quasi completamente circumpolare, in cui sia i maschi che le femmine...

Whats the difference between horns and antlers | A closer look at animal headgear