Solo 1981 torna con il nuovo singolo “Saturday Night (Tonight) Crazy Man” dopo l’uscita dell’album V_WEIRD, pubblicato il 20 febbraio 2026 da Karma Field Records. Il singolo presenta due tracce che evidenziano il lato più diretto, rock e viscerale del progetto.

Dopo la pubblicazione dell’album VWEIRD, uscito il 20 febbraio 2026 per Karma Field Records, il progetto Solo 1981 torna con il nuovo singolo “Saturday Night (Tonight) Crazy Man”, due brani che mostrano il lato più diretto, rock e viscerale del disco. Il singolo sarà promosso anche sul mercato inglese grazie alla collaborazione con la prestigiosa agenzia britannica Kick Down The Doors PR, realtà che nel corso degli anni ha lavorato con nomi storici della scena punk e alternative come Buzzcocks e The Damned. “Saturday Night (Tonight) Crazy Man” rappresenta la parte più selvaggia, immediata e allo stesso tempo ballabile dell’universo sonoro di VWEIRD: chitarre taglienti, energia elettrica e una tensione emotiva che si trasforma in movimento e liberazione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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