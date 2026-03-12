La Saturday Night Fever torna a La Claque | serata disco music con gli Uboot70

Sabato 14 marzo alle 22, la band genovese Uboot70 torna a esibirsi a La Claque con una serata dedicata alla disco music degli anni ’70. La formazione, attiva fin dai primi anni Novanta, è nota per aver animato numerosi eventi con il loro repertorio energico e coinvolgente. La serata prevede un live con brani classici del genere, in una location che ospiterà il concerto alle ore 22.

Sabato 14 marzo alle ore 22 tornano sul palco della Claque gli Uboot70, storica band genovese nata nei primi anni Novanta, animatrice di decine di serate all’insegna della Disco Music anni '70 più sfrenata. È un nuovo appuntamento della stagione Saturday Night Fever, un ciclo di serate con sorprese e ospiti, in cui il coinvolgimento del pubblico è assicurato. Gli Uboot70 non sono una cover band, ma bensì una vintage band, nata per puro divertimento e che non riesce a smettere di suonare. A metà degli anni Novanta locali storici genovesi come Bonfim, Makò, Vanilla, Covo di Nord est, Vanilla, Fellini, Coccodrillo, Sgt. Pepper si sono contesi la Band, ma era soprattutto il Nessundorma il locale preferito dagli UBoot70, dove si esibivano anche 2 volte alla settimana. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

