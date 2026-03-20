sognando rosso su sky e now il documentario su montezemolo e ferrari

Su Sky Documentaries e NOW è disponibile Sognando Rosso, un documentario dedicato a Luca Cordero di Montezemolo e al suo ruolo nel mondo Ferrari e nel motorsport. Il film ripercorre gli anni di attività del manager, offrendo uno sguardo dettagliato sulle sue esperienze e sul rapporto con il marchio di auto sportive. Il documentario presenta interviste e immagini d’archivio legate alla sua carriera.

Sognando Rosso arriva su Sky Documentaries e NOWil racconto di Luca Cordero di Montezemolo tra Ferrari e motorsport. Sognando Rosso, il documentario diretto, prodotto e scritto dallo sceneggiatore di Senna, Manish Pandey, e co?diretto da Christopher M. Armstrong, in arrivo dal 20 marzo su Sky Documentaries, in streaming su NOW e disponibile on demand e dal 27 marzo su Sky Sport Arena, racconta l’incontro tra Chris Harris, celebre volto di Top. su Digital-News.it Sognando Rosso arriva su Sky Documentaries e NOW il racconto di Luca Cordero di Montezemolo tra Ferrari e motorsport.. Sognando Rosso, il documentario diretto, prodotto e scritto dallo sceneggiatore di Senna, Manish Pandey, e co?diretto da Christopher M. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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