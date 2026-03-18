Sognando Rosso | il documentario su Montezemolo e la Ferrari in prima visione il 20 marzo su Sky Documentaries e NOW

Il 20 marzo arriva in prima visione su Sky Documentaries e NOW il documentario “Sognando Rosso”, diretto da Manish Pandey, noto per aver realizzato “Senna”. Il film si concentra sulla figura di Montezemolo, che ha avuto un ruolo chiave nel riportare in auge la Ferrari attraverso momenti di successo con piloti come Lauda e Schumacher, e nel rilancio internazionale del marchio.

Diretto dallo sceneggiatore di “Senna” Manish Pandey, il film racconta l’uomo che ha salvato il Cavallino Rampante due volte: dai trionfi di Lauda e Schumacher al rilancio globale del marchio. Dal 27 marzo anche su Sky Sport Arena. Venerdì 20 marzo alle 21.15 arriva in prima visione su Sky Documentaries, in streaming su NOW e disponibile on demand, Sognando Rosso, il documentario che ripercorre la straordinaria parabola di Luca Cordero di Montezemolo e il suo legame indissolubile con la Ferrari. Dal 27 marzo il film sarà trasmesso anche su Sky Sport Arena alle 22.45. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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