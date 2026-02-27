Durante la gara di skicross della Coppa del Mondo a Kapaonik, Deromedis e Galli sono usciti in semifinale senza subire infortuni. La competizione si è conclusa alle 13.24 e l’evento è stato trasmesso in diretta, permettendo agli spettatori di seguire ogni fase della corsa. Nessun incidente grave è stato segnalato e la sessione si è conclusa senza ulteriori problemi.

13.24 Finisce qui, con nessuno che per fortuna si è fatto male. Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live, grazie mille per averci seguito. Buon proseguimento di giornata a tutti. 13.22 Finale clamoroso, che ci ha regalato una grandissima sorpresa per via dell’errore di Howden. Purtroppo niente da fare ne per Deromedis al maschile e ne per Jole Galli: gli azzurri hanno chiuso rispettivamente all’ottavo e al settimo posto. 13.20 VINCE HRONEK! PRIMA VITTORIA IN COPPA DEL MONDO PER IL TEDESCO! É lui che ha fatto più strada rispetto a Drury e Wilmsmann che chiudono rispettivamente al secondo e al terzo posto. 13.19 Incredibile, Howden è stato retrocesso in quarta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA: Deromedis e Galli si fermano in semifinale

