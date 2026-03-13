Jannik Sinner spiega perché non riesce a smettere di ridere durante la conferenza a Indian Wells

Durante una conferenza stampa a Indian Wells, il tennista italiano ha sorriso e riso più volte, mostrando un atteggiamento rilassato e spensierato. Attualmente si trova in semifinale del torneo, dove affronterà Zverev. La sua energia positiva e il modo naturale di esprimersi hanno attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito a un momento di leggerezza durante il confronto con i giornalisti.

Sinner a Indian Wells è in semifinale, sfiderà Zverev. In California Jannik ha ritrovato il sorriso. Il tennista italiano ha mostrato il suo stato d'animo rilassato durante una divertente conferenza stampa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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